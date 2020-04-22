2020-04-22T08:49:16+03:00
Общество

Уральские дорожники подсветят пешеходные переходы рядом со школами

Новая проекционная разметка будет установлена на 84 участках области
Мария Трапезникова
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Новая проекционная разметка будет установлена на 84 участках областиНовая проекционная разметка будет установлена на 84 участках областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В этом году на региональных дорогах рядом со школами будут установлены 84 проекционных пешеходных переходах. Об этом рассказали в управлении автомобильных дорог Свердловской области. Первые 12 уже установили в прошлом году.

- Инновационная разметка хорошо различима в темноте и в сложных погодных условиях, именно тогда, когда жизнь пешехода подвергается наибольшей опасности, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – Для того, чтобы получить световую «зебру», несколько светодиодных проекторов с цветными фильтрами устанавливают над дорогой на П-образной опоре. Они высвечивают на проезжей части бело-желтые полосы разметки.

Кроме того, все переходы будут оборудованы дополнительным освещением, светодиодными дорожными знаками, желтыми мигающими светофорами и классической бело-желтой разметкой ил термопластика. Установленные в прошлом году световые «зебры» отлично себя показали – проработали без сбоев всю зиму и выдержали натиск весенних ливней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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