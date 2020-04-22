Не хуже, чем в гостинице: уральских туристов, вернувшихся из Турции, на две недели поселили в обсерватор под Асбестом
Накануне вечером в Екатеринбург приземлился еще один спецрейс «Уральских авиалиний», который привез домой застрявших в Турции свердловчан. 37 пассажиров пришлось изолировать и отправить в обсерватор под Асбест. Условия, подготовленные для туристов, ничуть не хуже, чем в любой гостинице.
- За прибывшими из-за рубежа установлено медицинское наблюдение силами специалистов Асбестовской ЦГБ: в обсерваторе круглосуточно дежурят две медсестры. Медсопровождение обеспечивается также врачом из ближайшей ОВП, - рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом
Среди изолированных пассажиров есть два ребенка, поэтому их обследовать будет педиатр. На вторые сутки у всех свердловчан возьмут анализ на COVID-19. В этот раз всех предупредили об изоляции в обсерваторе перед посадкой. Их также предупредили, что саннормы требуют передачи на дезинфекцию багажа и документов.
Напомним, мы в минувшие выходные рассказывали про эпиднеблагополучный рейс из Таиланда. Всех пассажиров пришлось экстренно поместить в обсерватор на две недели. Но их не предупредили заранее о таких мерах, поэтому многие были очень возмущены тем, что у них забрали паспорта и багаж.
Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом
Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом
Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом
ИСТОЧНИК KP.RU
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