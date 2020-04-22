2020-04-22T09:37:13+03:00
Общество

Не хуже, чем в гостинице: уральских туристов, вернувшихся из Турции, на две недели поселили в обсерватор под Асбестом

Для них подготовили все необходимые условия
Мария Трапезникова
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Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусомФото: оперштаб по борьбе с коронавирусом
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Накануне вечером в Екатеринбург приземлился еще один спецрейс «Уральских авиалиний», который привез домой застрявших в Турции свердловчан. 37 пассажиров пришлось изолировать и отправить в обсерватор под Асбест. Условия, подготовленные для туристов, ничуть не хуже, чем в любой гостинице.

- За прибывшими из-за рубежа установлено медицинское наблюдение силами специалистов Асбестовской ЦГБ: в обсерваторе круглосуточно дежурят две медсестры. Медсопровождение обеспечивается также врачом из ближайшей ОВП, - рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом

Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом

Среди изолированных пассажиров есть два ребенка, поэтому их обследовать будет педиатр. На вторые сутки у всех свердловчан возьмут анализ на COVID-19. В этот раз всех предупредили об изоляции в обсерваторе перед посадкой. Их также предупредили, что саннормы требуют передачи на дезинфекцию багажа и документов.

Напомним, мы в минувшие выходные рассказывали про эпиднеблагополучный рейс из Таиланда. Всех пассажиров пришлось экстренно поместить в обсерватор на две недели. Но их не предупредили заранее о таких мерах, поэтому многие были очень возмущены тем, что у них забрали паспорта и багаж.

Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом

Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом

Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом

Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом

Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом

Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU

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