Продолжаем готовиться: организаторы Ural Music Night запустили «антикоронавирусный» мерч

22 Апр 2020 2020-04-22T08:15:19+03:00

Его можно купить и поддержать фестиваль

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Несмотря на пандемию коронавируса и отмену массовых мероприятий на территории Свердловской области, организаторы Ural Music Night продолжают подготовку к масштабному летнему фестивалю. По их данным, 26 июня в Екатеринбурге уже готовы выступить 25 хедлайнеров и почти 1,5 тысячи молодых групп.

А чтобы поддержать музыкантов, организаторы запустили новый мерч с символикой UMN: брендированные свитшоты и толстовки.

Фото: UMN

- В сегодняшней обстановке фестиваль как никогда нуждается в вашей поддерке. Вы можете сделать свой вклад, купив наш мерч себе или в подарок близким, а мы сами привезем их к вам домой, - рассказывает исполнительный директор фестиваля Наталия Шмелькова.

До 3 мая доставка по Екатеринбургу будет бесплатной.

Напомним, чуть ранее мы рассказывали, что главным хедлайнером «Ночи музыки» в этом году станет поп-певица Елка – именно с ней горожане на площади у Драмтеатра встретят рассвет нового дня и споют «Луч солнца золотого».

ИСТОЧНИК KP.RU