Продолжаем готовиться: организаторы Ural Music Night запустили «антикоронавирусный» мерч
Несмотря на пандемию коронавируса и отмену массовых мероприятий на территории Свердловской области, организаторы Ural Music Night продолжают подготовку к масштабному летнему фестивалю. По их данным, 26 июня в Екатеринбурге уже готовы выступить 25 хедлайнеров и почти 1,5 тысячи молодых групп.
А чтобы поддержать музыкантов, организаторы запустили новый мерч с символикой UMN: брендированные свитшоты и толстовки.
Фото: UMN
- В сегодняшней обстановке фестиваль как никогда нуждается в вашей поддерке. Вы можете сделать свой вклад, купив наш мерч себе или в подарок близким, а мы сами привезем их к вам домой, - рассказывает исполнительный директор фестиваля Наталия Шмелькова.
До 3 мая доставка по Екатеринбургу будет бесплатной.
Напомним, чуть ранее мы рассказывали, что главным хедлайнером «Ночи музыки» в этом году станет поп-певица Елка – именно с ней горожане на площади у Драмтеатра встретят рассвет нового дня и споют «Луч солнца золотого».
ИСТОЧНИК KP.RU