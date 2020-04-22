На Урале ищут мужчину с татуировкой группы крови на левой руке
В Тавде, что в Свердловской области, полицейские разыскивают без вести пропавшего 51-летнего жителя поселка Кошуки Михайлова Андрея Юрьевича. Мужчина пропал еще 7 апреля.
- Около 19:00 он покинул территорию КФХ «Хасаншин», предположительно, в сторону садового товарищества «Белые Лилии». До настоящего времени его местоположение не установлено, - рассказали в пресс-группе ГУ МВД по Свердловской области.
Особые приметы: шрам на левом плече, татуировка с изображением группы крови на левой руке.
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза, есть усы.
В день пропажи был одет в серую куртку, трико и сапоги «дутыши».
С собой у него была черная дорожная сумка и желтый пакет, в которых было белое постельное белье, а также новый сине-оранжевый костюм и носки.
Если вы вдруг где-то видели Андрея Юрьевича или знаете, где он может быть, сообщите об этом в полицию Тавды по телефонам: 8 (34360) 5-29-61, 8 (904) 543-45-78. Или лично по адресу: Тавда, улица Ленина, 83Д.
ИСТОЧНИК KP.RU