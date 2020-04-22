На Урале ищут мужчину с татуировкой группы крови на левой руке

22 Апр 2020 2020-04-22T07:56:58+03:00

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В Тавде, что в Свердловской области, полицейские разыскивают без вести пропавшего 51-летнего жителя поселка Кошуки Михайлова Андрея Юрьевича. Мужчина пропал еще 7 апреля.

- Около 19:00 он покинул территорию КФХ «Хасаншин», предположительно, в сторону садового товарищества «Белые Лилии». До настоящего времени его местоположение не установлено, - рассказали в пресс-группе ГУ МВД по Свердловской области.

Особые приметы: шрам на левом плече, татуировка с изображением группы крови на левой руке.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза, есть усы.

В день пропажи был одет в серую куртку, трико и сапоги «дутыши».

С собой у него была черная дорожная сумка и желтый пакет, в которых было белое постельное белье, а также новый сине-оранжевый костюм и носки.

Если вы вдруг где-то видели Андрея Юрьевича или знаете, где он может быть, сообщите об этом в полицию Тавды по телефонам: 8 (34360) 5-29-61, 8 (904) 543-45-78. Или лично по адресу: Тавда, улица Ленина, 83Д.

ИСТОЧНИК KP.RU