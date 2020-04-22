На Урале у браконьера из-за убитой косули забрали внедорожник
Приставы из Каменска-Уральского, что в Свердловской области, забрали у браконьера внедорожник из-за того, что он устроил в лесу нелегальную охоту. Он убил косулю.
- Гражданин, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки на право охоты, действуя незаконно, добыл сибирскую косулю путем прицельного выстрела из гладкоствольного ружья «Ланкастер», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
После охоты он погрузил тушу косули в свой внедорожник и поехал в поселок Горный, где его поймали полицейские. Машина проходила по делу как вещественное доказательство, после судопроизводства ее отдали государству.
ИСТОЧНИК KP.RU