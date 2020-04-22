2020-04-22T09:19:31+03:00
Происшествия

На Урале у браконьера из-за убитой косули забрали внедорожник

Он не имел разрешения на охоту
Мария Трапезникова
Поделиться:
На Урале у браконьера из-за убитой косули забрали внедорожникНа Урале у браконьера из-за убитой косули забрали внедорожникФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Приставы из Каменска-Уральского, что в Свердловской области, забрали у браконьера внедорожник из-за того, что он устроил в лесу нелегальную охоту. Он убил косулю.

- Гражданин, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки на право охоты, действуя незаконно, добыл сибирскую косулю путем прицельного выстрела из гладкоствольного ружья «Ланкастер», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

После охоты он погрузил тушу косули в свой внедорожник и поехал в поселок Горный, где его поймали полицейские. Машина проходила по делу как вещественное доказательство, после судопроизводства ее отдали государству.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Екатеринбуржец заплатит 50 тысяч за торговлю товарами для рыбалки во время самоизоляции
«Съехал в кювет и вылетел из салона»: на Урале парень угнал машину и попал на ней в ДТП
Откуда завозили коронавирус в Свердловскую область: отвечает федеральный оперштаб
250 врачей из ЦГКБ №1 в Екатеринбурге, где произошла вспышка коронавируса, расселили по отелям
Уральские дорожники подсветят пешеходные переходы рядом со школами
Не хуже, чем в гостинице: уральских туристов, вернувшихся из Турции, на две недели поселили в обсерватор под Асбестом
Продолжаем готовиться: организаторы Ural Music Night запустили «антикоронавирусный» мерч
На Урале ищут мужчину с татуировкой группы крови на левой руке
На Урале у браконьера из-за убитой косули забрали внедорожник
Достоевский в стимпанк: уральский художник «нарисовал» клип для Вячеслава Бутусова
На стадионе «Екатеринбург Арена» за 9,5 миллионов рублей заменят газон
Коронавирус не помеха: в Нижнем Тагиле новые автобусы появятся до конца года
К концу года без работы останутся 50 тысяч свердловчан
Достаточно минуты: Путин начал решать вопросы регионов в прямом эфире
Астролог Василиса Володина: до конца июля ситуация с коронавирусом не изменится