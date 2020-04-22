На Урале у браконьера из-за убитой косули забрали внедорожник

22 Апр 2020 2020-04-22T09:19:31+03:00

Он не имел разрешения на охоту

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Приставы из Каменска-Уральского, что в Свердловской области, забрали у браконьера внедорожник из-за того, что он устроил в лесу нелегальную охоту. Он убил косулю.

- Гражданин, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки на право охоты, действуя незаконно, добыл сибирскую косулю путем прицельного выстрела из гладкоствольного ружья «Ланкастер», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

После охоты он погрузил тушу косули в свой внедорожник и поехал в поселок Горный, где его поймали полицейские. Машина проходила по делу как вещественное доказательство, после судопроизводства ее отдали государству.

ИСТОЧНИК KP.RU