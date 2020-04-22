Достоевский в стимпанк: уральский художник «нарисовал» клип для Вячеслава Бутусова

22 Апр 2020 2020-04-22T07:17:36+03:00

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У бывшего фронтмена знаменитой уральской группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова вышел новый клип, который был снят на песню, написанную совместно с группой «Орден Славы». Она называется «Идиот» и рассказывает о Достоевском и его персонажах. Только не обычных, а в стиле стимпанк.

«Нарисовал» клип для Бутусова уральский художник-комиксист Константин Комардин. Работу своего ученика уже похвалил Александр Коротич.

- Долгожданная премьера видеоклипа от Konstantin Komardin & Co. Мое честолюбие всегда греет мысль, что Костя входит в число наиболее ярких моих учеников, - написал на своей странице в Facebook Коротич. – Но, глядя правда в глаза, надо сказать, что я ничему его научить не смог. Он как пришел ко мне в мастерскую «Дизайн книги» хроническим комиксистом, таким же ее и покинул.

У Вячеслава Бутусова вышел новый клип.Видео: Вячеслав Бутусов на YouTube

ИСТОЧНИК KP.RU