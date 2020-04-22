Достоевский в стимпанк: уральский художник «нарисовал» клип для Вячеслава Бутусова
У бывшего фронтмена знаменитой уральской группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова вышел новый клип, который был снят на песню, написанную совместно с группой «Орден Славы». Она называется «Идиот» и рассказывает о Достоевском и его персонажах. Только не обычных, а в стиле стимпанк.
«Нарисовал» клип для Бутусова уральский художник-комиксист Константин Комардин. Работу своего ученика уже похвалил Александр Коротич.
- Долгожданная премьера видеоклипа от Konstantin Komardin & Co. Мое честолюбие всегда греет мысль, что Костя входит в число наиболее ярких моих учеников, - написал на своей странице в Facebook Коротич. – Но, глядя правда в глаза, надо сказать, что я ничему его научить не смог. Он как пришел ко мне в мастерскую «Дизайн книги» хроническим комиксистом, таким же ее и покинул.
У Вячеслава Бутусова вышел новый клип.Видео: Вячеслав Бутусов на YouTube
ИСТОЧНИК KP.RU