22 Апр 2020 2020-04-22T06:45:23+03:00

На стадионе «Екатеринбург Арена» за 9,5 миллионов рублей заменят газон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работы нужно будет выполнить в течение месяца

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На центральном стадионе «Екатеринбург Арена» планируют за 9,5 миллионов поменять искусственный газон. Так областные власти постепенно готовят его к новому сезону, пока все массовые мероприятия отменены из-за пандемии коронавируса. Конкурс уже выставлен на портале госзакупок.

Подрядчик-победитель должен будет обновить покрытие площадью 7 490 «квадратов»: срезать газон, выровнять поверхность и посеять новую траву. Кроме того, искусственный газон планируется постелить на участке площадью 1,5 тысяч квадратных метров – на забеговых зонах и зонах за воротами.

Срок выполнения всех работ – 30 дней с момента заключения договора. Подрядчика выберут 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU