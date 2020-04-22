Коронавирус не помеха: в Нижнем Тагиле новые автобусы появятся до конца года

22 Апр 2020 2020-04-22T06:27:03+03:00

Из областной казны на покупку новых автобусов выделено 110 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из областной казны на это выделено 110 миллионов

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Новые автобусы в Нижнем Тагиле появятся до конца этого года, сообщает пресс-служба мэрии. Сейчас профильные управления администрации города прорабатывают различные варианты покупки современных автобусов и готовят контрактную документацию.

- Сложившаяся ситуация, связанная с распространением коронавируса, несколько отодвинула сроки реализации этих планов, однако не отменила их, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила. – На следующей неделе в правительстве РФ должен завершиться процесс согласования вопроса о выделении городу субсидий из федерального бюджета.

Автобусы на базе японской модели «ISUZU» будут закуплены в рамках федеральной программы «Чистый воздух». На покупку из областной казны выделено порядка 110 миллионов рублей. Планируется закупить 100 автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU