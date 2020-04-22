Коронавирус не помеха: в Нижнем Тагиле новые автобусы появятся до конца года
Новые автобусы в Нижнем Тагиле появятся до конца этого года, сообщает пресс-служба мэрии. Сейчас профильные управления администрации города прорабатывают различные варианты покупки современных автобусов и готовят контрактную документацию.
- Сложившаяся ситуация, связанная с распространением коронавируса, несколько отодвинула сроки реализации этих планов, однако не отменила их, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила. – На следующей неделе в правительстве РФ должен завершиться процесс согласования вопроса о выделении городу субсидий из федерального бюджета.
Автобусы на базе японской модели «ISUZU» будут закуплены в рамках федеральной программы «Чистый воздух». На покупку из областной казны выделено порядка 110 миллионов рублей. Планируется закупить 100 автобусов.
ИСТОЧНИК KP.RU