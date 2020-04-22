2020-04-22T06:08:57+03:00
Общество

К концу года без работы останутся 50 тысяч свердловчан

Об этом заявил первый замгубернатора Алексей Орлов
Мария Трапезникова
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К концу года без работы останутся 50 тысяч свердловчанК концу года без работы останутся 50 тысяч свердловчанФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области число безработных может вырасти до 50 тысяч человек. Об этом на заседании Заксобрания заявил первый замгубернатора Алексей Орлов. Согласно его данным, только на 16 апреля число тех, кто остался без работы, увеличилось на 13,4% (почти 25 тысяч человек).

- Губернатор поставил перед правительством задачу по поиску тонкого баланса. Мы, наверное, первые в стране через неделю после объявления нерабочих дней пошли на частичное снятие ограничений, - заявил Орлов. – Это было очень смелое решение, взвешенное и правильное, по нашему пути пошли все регионы РФ.

Напомним, что чуть раньше замдиректора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталья Бордюгова заявила, что из-за пандемии коронавируса в ближайшее время число безработных превысит 26 тысяч человек. Уже с 1 января этого года в службу занятости обратились почти 49 тысяч свердловчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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