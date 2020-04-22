2020-04-22T01:03:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Достаточно минуты: Путин начал решать вопросы регионов в прямом эфире

Президент провел совещание с губернаторами в прямом эфире
Лев ИСТОМИН
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Президент РФ Путин провел совещание с губернатором Приморского края Кожемяко. Фото: Алексей Дружинин/ТАССПрезидент РФ Путин провел совещание с губернатором Приморского края Кожемяко. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Во вторник президент России Владимир Путин провел очередное рабочее совещание в прямом эфире по видеосвязи. Глава государства пообщался с двумя губернаторами – руководителем Приморья Олегом Кожемяко и главой Калининградской области Антоном Алихановым.

Губернаторы доложили Путину о борьбе с коронавирусом. Если в Приморье идет мобилизация для борьбы с недугом, то в Калининграде губернатор намерен постепенно снимать ограничительные меры, пишет KP.ru.

Кожемяко посетовал президенту на то, что федеральный Минтранс урезал финансирование строительства мостов в регионе с 30 до 7 миллиардов рублей. Путин тут же позвонил министру Евгению Дитриху и попросил разобраться в проблеме.

Антон Алиханов в свою очередь попросил пересмотреть программу финансирования региона. Путин оперативно связался с министром Антоном Силуановыми и за минуту решил вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Достаточно минуты: Путин начал решать вопросы регионов в прямом эфире
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