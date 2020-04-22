Достаточно минуты: Путин начал решать вопросы регионов в прямом эфире
Во вторник президент России Владимир Путин провел очередное рабочее совещание в прямом эфире по видеосвязи. Глава государства пообщался с двумя губернаторами – руководителем Приморья Олегом Кожемяко и главой Калининградской области Антоном Алихановым.
Губернаторы доложили Путину о борьбе с коронавирусом. Если в Приморье идет мобилизация для борьбы с недугом, то в Калининграде губернатор намерен постепенно снимать ограничительные меры, пишет KP.ru.
Кожемяко посетовал президенту на то, что федеральный Минтранс урезал финансирование строительства мостов в регионе с 30 до 7 миллиардов рублей. Путин тут же позвонил министру Евгению Дитриху и попросил разобраться в проблеме.
Антон Алиханов в свою очередь попросил пересмотреть программу финансирования региона. Путин оперативно связался с министром Антоном Силуановыми и за минуту решил вопрос.
ИСТОЧНИК KP.RU