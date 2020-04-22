Астролог Василиса Володина: до конца июля ситуация с коронавирусом не изменится

22 Апр 2020 2020-04-22T00:54:36+03:00

По словам астролога, ключевые точки этого года мы прошли в январе и начале апреля Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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В эфире радио «Комсомольская правда» астролог Василиса Володина рассказала о том, что еще в прошлом году поняла, что 2020 год в России и мире будет непростым. По ее словам, астрологическая особенность этого года – множество затмений, которые для астролога стали тревожным фактором.

«Затмения сбивают привычный ход событий. Сейчас прошли два затмения из шести. Впереди июнь и начало июля, к ним нужно готовиться. Призываю не тратить свои запасы. А делать их. Я понимаю, что до конца июля большого облегчения ситуации не будет. Меня это пугает», - рассказала Василиса Володина.

Ключевые точки этого года Россия прошла в январе и начале апреля. Сейчас общество тоже переживает один из пиков. Впереди – еще один очень неспокойный период времени. Речь идет о второй половине июня. Также очень важное событие стоит ждать в ноябре 2020 года, пишет KP.ru.

При этом, астролог успокоила россиян – голода и больших потрясений в стране не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU