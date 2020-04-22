2020-04-22T00:44:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав: вакцина от коронавируса в России в хорошей стадии готовности

Доклинические исследования проведут до 31 мая
Лев ИСТОМИН
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Клинические испытания начнутся летомКлинические испытания начнутся летомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Врач и представитель Минздрава РФ Александр Мясников сообщил, что вакцина от коронавируса, над которой работает Минздрав, пройдет доклинические испытания к началу лета 2020 года, сразу после этого стартуют клинические испытания, пишет KP.ru.

По словам врача-инфекциониста Ивана Коновалова, клинические испытания вакцин занимают время от полугода до нескольких лет. Новая вакцина должен пройти и доклинические, и клинические испытания, которые докажут его эффективность и безопасность.

Сегодня по всему миру вакцину от коронавируса пытаются создать 35 лабораторий. По словам заведующего сектором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Николая Никитина, в России есть с десяток разработок вакцины от COVID-19. Но эта работа – вовсе не соревнование. Многие вакцины на стадии доклинических испытания окажутся неэффективными, у многих выявят недочеты, поэтому придется снова возвращаться с стадии разработки.

В МГУ, кстати, тоже ведут испытания вакцины от коронавируса, ее плюс – универсальность. Прививка должна защищать не только от COVID-19, но и от атипичной пневмонии.

Работают над вакциной и в новосибирском «Векторе». Намного дольше времени в этом процессе создания вакцины займет тестирование, а также анализ вакцин с точки зрения их эффективности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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