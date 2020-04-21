В Екатеринбурге из закрытой на карантин больницы №1 выпишут 42 пациента
В Екатеринбурге из закрытой на карантин из-за коронавируса больницы №1 выпишут 42 пациента. Домой отпустят людей, у которых пришел отрицательный тест на COVID-19. При этом все выписанные пациенты дают добровольную подписку об обязательстве соблюдать карантинные мероприятия до особого распоряжения.
- Сегодня в ЦГКБ №1 начали выписывать домой выздоровевших пациентов с отрицательными анализом на коронавирусную инфекцию и с отсутствием какой-либо симптоматики ОРВИ на условиях самоизоляции предписанию Роспотребнадзора, - рассказали в департаменте информационной политики региона.
Списки пациентов уже переданы в поликлиники по их месту жительства. Выписанных уральцев медики будут наблюдать на дому. Врачи будут контролировать их состояние и возьмут у них повторные тесты на коронавирус.
Напомним, Евгений Куйвашев попросил всех контактирующих с сотрудниками или пациентами больницы №1 сообщать о себе по горячей линии Минздрава.
ИСТОЧНИК KP.RU
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