2020-04-21T20:09:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В Екатеринбурге из закрытой на карантин больницы №1 выпишут 42 пациента

Домой отпустят людей, у которых пришел отрицательный тест на COVID-19
Алина СУРИНА
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В больнице произошла вспышка коронавирусной инфекцииВ больнице произошла вспышка коронавирусной инфекцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге из закрытой на карантин из-за коронавируса больницы №1 выпишут 42 пациента. Домой отпустят людей, у которых пришел отрицательный тест на COVID-19. При этом все выписанные пациенты дают добровольную подписку об обязательстве соблюдать карантинные мероприятия до особого распоряжения.

- Сегодня в ЦГКБ №1 начали выписывать домой выздоровевших пациентов с отрицательными анализом на коронавирусную инфекцию и с отсутствием какой-либо симптоматики ОРВИ на условиях самоизоляции предписанию Роспотребнадзора, - рассказали в департаменте информационной политики региона.

Списки пациентов уже переданы в поликлиники по их месту жительства. Выписанных уральцев медики будут наблюдать на дому. Врачи будут контролировать их состояние и возьмут у них повторные тесты на коронавирус.

Напомним, Евгений Куйвашев попросил всех контактирующих с сотрудниками или пациентами больницы №1 сообщать о себе по горячей линии Минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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