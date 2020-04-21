ВТБ выдал первую ипотеку под 6,5% годовых на Урале

21 Апр 2020 2020-04-21T19:37:13+03:00

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ВТБ в Свердловской области оформил первый ипотечный кредит в рамках новой программы госсубсидирования. Сделка прошла в Екатеринбурге, клиент приобрел квартиру стоимостью 2,8 млн рублей у застройщика ООО «Стройтэк-Инвест» в жилом комплексе «Современник». Процентная ставка составляет 6,5% годовых на весь срок кредитования.

ВТБ первым из российских банков объявил о начале приема заявок по новой льготной ипотечной программе. «Ипотека с господдержкой 2020» позволяет до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для покупки объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 3 млн рублей – для объектов в других регионах страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, прокомментировал: «Мы поддерживаем инициативы, которые увеличивают доступность ипотеки. Новая госпрограмма позволит многим жителям нашего региона улучшить жилищные условия с выгодой, ведь ставка в ее рамках на два с лишним процентных пункта ниже средней на рынке. Уже на этой неделе мы планируем провести и другие сделки по данной программе и в дальнейшем наращивать ее долю в общих выдачах».

ВТБ является одним из лидеров по ипотечному кредитованию в стране и регионе. Банк выдал каждую четвертую ипотеку в Свердловской области в первом квартале 2020 года. За январь-март 2,5 тыс. свердловчан получили в ВТБ жилищные кредиты на сумму 5,6 млрд рублей, что на 20% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU