В библиотеках Свердловской области начали работать онлайн-пункты выдачи литературы

21 Апр 2020 2020-04-21T19:26:44+03:00

Теперь книги в библиотеках региона можно читать в онлайн формате Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области из-за пандемии коронавируса продолжает действовать режим повышенной готовности. А это значит, что многие организации, в том числе сферы культуры закрыты до особого распоряжения. В том числе закрыты и библиотеки. Но со вчерашнего дня на радость любителям книг, в государственных библиотеках Свердловской области начали работать онлайн-пункты выдачи литературы. Так, например, в Свердловской областной межнациональной библиотеке работает онлайн-пункт «#книги ТУТ».

На сайте Свердловской областной специальной библиотеки для слепых открыта рублика «Чтение Онлайн: виртуальная библиотека». Там можно получить помощь библиотекаря, который предоставит логин, пароль, информацию по скачиванию или записи данных на гаджеты читателей.

Свердловская областная библиотека для детей и молодежи имени В.П. Крапивина предлагает посетить онлайн-пункт выдачи литературы, обеспечивающий доступ к самой большой базе электронных книг «ЛитРес».

Свердловская областная универсальная научная библиотека имени В.Г. Белинского в удаленном режиме предоставляет информационные услуги. На сайте учреждения есть доступ к электронной библиотеке Белинки и Национальной электронной библиотеке, объединяющей фонды публичных библиотек России, насчитывающих более четырех миллионов изданий по разным темам в открытом доступе (Rusneb.ru). Кроме того здесь можно получить доступ к сервису «ЛитРес: Библиотека».

ИСТОЧНИК KP.RU