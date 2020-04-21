«Дудь здоров»: неизвестные изменили надпись, появившуюся в поддержку паникующих из-за коронавируса екатеринбуржцев

21 Апр 2020 2020-04-21T19:05:11+03:00

Творение находится на одной из стен дома, в котором раньше работал кинотеатр «Салют»

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Екатеринбуржцы заметили, что надпись «Будь здоров», появившуюся в поддержку паникующих из-за коронавируса екатеринбуржцев, изменили. Неизвестные заменили первое слово в надписи. Теперь на одной из стен дома, в котором раньше работал кинотеатр «Салют», написано «Дудь здоров».

Напомним, что художники, которые разместили надпись «Будь здоров» в конце марта, рассказали КП-Екатеринбург, что таким образом они призывают горожан посвятить время себе и близким.

Интересно, в тот же день, когда стену возле «Салюта» украсили словами поддержки, другие уличные художники Екатеринбурга превратили огромный гранитный шар на Октябрьской площади в увеличенную копию коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU