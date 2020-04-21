2020-04-21T18:13:07+03:00
Общество

Как в Екатеринбурге сдать тест на COVID-19: отвечает губернатор

К Евгению Куйвашеву обратился пациент 1-ой больницы, где произошла вспышка коронавируса
Алина СУРИНА
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Все екатеринбуржцы, контактирующие с медперсоналом и пациентами ЦГБ №1 должны обратиться в МинздравВсе екатеринбуржцы, контактирующие с медперсоналом и пациентами ЦГБ №1 должны обратиться в МинздравФото: Алексей БУЛАТОВ
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К Евгению Куйвашеву обратился пациент 1-ой больницы, где произошла вспышка коронавируса. Екатеринбуржца выписали из медучреждения буквально за день перед тем, как выяснилось 91 человек, в том числе пациенты и персонал находившиеся в больнице заразились COVID-19. Губернатор заверил обеспокоенного уральца, что санитарные врачи сегодня делают все, чтобы выявить всех кто находится в группе риска и не допустить распространения инфекции.

По словам Евгения Куйвашева, полностью такие риски заражения исключить невозможно. Но специалисты делают все, чтобы их минимизировать. Глава региона добавил, что в областном Минздраве специально для таких случаев работает горячая линия (343) 385- 06- 00 или 8-800-1000-153.

- Я попросил бы обратиться всех жителей, кто в последнее время контактировал с пациентами или медперсоналом больницы, - написал Евгений Куйвашев. - Это очень поможет нашим санврачам составить максимально полную картину и отреагировать наиболее эффективно.

Все данные, которые вы назовете по телефону горячей линии передадут в поликлинику по месту жительства и в Роспотребнадзор. Напомним, что ранее мы рассказывали, кто может пройти тест на COVID-19 и можно ли провериться, если ты простыл, и что делать тем, кто прилетел из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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