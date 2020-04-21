2020-04-21T17:28:35+03:00
Общество

Евгений Куйвашев рассказал, как самозанятым уральцам получить выплату

Поддержку от государства могут получить те, кто зафиксировал статус до первого апреля
Алина СУРИНА
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Деньги можно будет получить через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательстваДеньги можно будет получить через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области вновь отвечает на вопросы жителей региона на своей странице в Instagram. Сегодня Евгений Куйвашев рассказал, как получить выплату самозанятым уральцам. Поддержку от государства могут получить те, кто зафиксировал статус до первого апреля.

- Я поручил министерству инвестиций и развития региона разработать механизм выплат. Планируется, что деньги можно будет получить через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Он будет принимать заявления, и проводить сверку с управлением с управлением федеральной налоговой службы по Свердловской области, - рассказал Евгений Куйвашев.

После всех выше указанных действий выплаты будут начислены обратившемуся человеку. Необходимые нормативные акты регламентирующие весь процесс, планируют принять на следующей неделе. Губернатор отметил, что за дополнительными мерами финансовой поддержки также можно обратиться в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Телефон горячей линии 8-800-500-77-85.

ИСТОЧНИК KP.RU

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