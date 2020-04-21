2020-04-21T17:35:32+03:00
Общество

Шесть врачей Свердловского Центра СПИДа отправили бороться с коронавирусом

Медиков обучили и отправили в екатеринбургскую больницу № 24 и в стационар Нижнего Тагила
Алина СУРИНА
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Фото: департамент информационной политикиФото: департамент информационной политикиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Шесть врачей Свердловского Центра СПИДа отправили бороться с коронавирусом. Медиков отправили на временную работу в екатеринбургскую больницу № 24 и в стационар Нижнего Тагила. Для борьбы с коронавирусом Центр СПИДа собрал группу врачей-инфекционистов высшей категории, которые еще совсем недавно занимались только лечением ВИЧ-инфекции. Чтобы выйти на новую работу медики прошли экспресс-обучение.

- Врачами в сжатые сроки пройдена подготовка и изучены интерактивные модули, разработанные Минздравом России, о тактике врача стационара при лечении пневмоний и вирусных поражениях легких и модуль о диагностике, лечении и профилактики новой коронавирусной инфекции, - рассказали в департаменте информационной политики.

Бригада врачей Центра СПИДа работают на новых местах круглосуточно. Так они могут оказать больше помощи пациентам и минимизировать контакты за пределами работы.

В Свердловской области на сегодняшний день зарегистрировано 233 случая новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день вылечились и покинули медучреждения 60 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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