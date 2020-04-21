В Екатеринбурге разыскивают очевидцев аварии, в которой пострадала бабушка, переходившая дорогу в неположенном месте

21 Апр 2020 2020-04-21T16:17:45+03:00

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В Екатеринбурге сотрудники госавтоинспекции разыскивают очевидцев аварии, в которой пострадала бабушка, переходившая дорогу в неположенном месте. ДТП произошло 23 февраля в 18:36 на улице Амундсена, 53. По словам сотрудников ГИБДД, предварительно известно, что водитель Mitsubishi Lancer при выезде из двора дома № 53 на Амундсена, поворачивая налево в направлении Бардина, допустил наезд на пешехода.

- В ходе предварительного разбирательства, выяснилось, что женщина переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости перекрестка. Пострадавшая не дошла до регулируемого пешеходного перехода около 60 метров, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

78-летнюю женщину увезли с места аварии в больницу с тяжелой травмой головы. Госавтоинспекторы просят очевидцев ДТП позвонить по телефонам: 8 (902) 877 55 50 или 02. Позвонившим гарантируется конфиденциальность.

ИСТОЧНИК KP.RU