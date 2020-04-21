ПСБ выдал первый беспроцентный кредит на выплату зарплаты в Свердловской области

21 Апр 2020 2020-04-21T16:01:53+03:00

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ПСБ выдал первый кредит в Свердловской области в рамках программы государственной поддержки малых и микропредприятий из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.

Кредит под 0% на сумму 300 000 рублей получило региональное транспортное предприятие ООО ТЭК «Ульмарин».

«ПСБ традиционно ориентирован на работу с сегментом малого бизнеса. Нам удалось оперативно запустить государственную программу кредитования на выплату заработной платы малым и микропредприятиям. Действующим клиентам банка средства перечисляются на счет в течение 24 часов после подачи заявки на сайте банка», – прокомментировал управляющий Уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов.

По условиям программы кредит выдается под 0% на сумму до 3 млн рублей с предоставлением отсрочки по выплате основного долга на 6 месяцев. Кредит можно получить дистанционно по двум документам.

«Моя компания занимается грузовыми перевозками по России. С введением режима самоизоляции грузооборот заметно снизился. Поддержка в виде беспроцентного кредита оказалась в этот момент очень своевременной для нас, чтобы вовремя выплатить зарплату и сохранить человеческие ресурсы компании, – рассказывает директор ООО «ТЭК «Ульмарин» Леонид Кошкаров. – Несмотря на то, что ранее мы не обслуживались в ПСБ и не были клиентами банка, оформление кредита заняло совсем мало времени. После подачи заявки онлайн банк одобрил мне необходимую сумму».