На уральца, «поселившего» у себя дома трех мигрантов, завели дело

21 Апр 2020 2020-04-21T15:03:28+03:00

На уральца, прописавшего у себя дома трех мигрантов, завели дело Фото: Артем КИЛЬКИН

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Прокуратура Туринского района Свердловской области вместе с полицией провели проверку соблюдения требований законодательства о миграционном учете иностранцев и лиц без гражданства РФ. И выяснили, что в марте и апреле этого года местный житель решил «поселить» у себя дома трех мигрантов.

- В ходе опроса иностранцев, а также собственницы жилого помещения было установлено, что постановка их на учет по месту пребывания в жилом помещении произведена фиктивно, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура передала материалы в следственные органы, где на мужчину завели уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU