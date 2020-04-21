«Делает это с особой дотошностью»: таксист из Екатеринбурга обрабатывает от коронавируса даже монетки
Таксист из Екатеринбурга, Лачын Мамед-оглы Абдулаев очень ответственно подходит к мерам безопасности во время вспышки коронавируса.
Помимо обязательных требований – работы в медицинской маске, проветривания салона и уборки автомобиля антисептическими средствами, он обрабатывает машину после каждого пассажира. И делает это с особой дотошностью: протирает ручки внутри и снаружи, весь пластик и сидения, а также монетки и бумажные купюры, если пассажир решил расплатиться «наличкой».
Ланыч обрабатывает даже монетки. Фото: пресс-служба "Ситимобила"
Фото: пресс-служба "Ситимобила"
- Это водитель сервиса такси «Ситимобил». Он работает в такси вот уже почти 15 лет и с первого дня подключился к нашему сервису, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе агрегатора. – Компания решила выразить ему благодарность за такую инициативу и выделила ежедневный денежный бонус порядка тысячи рублей до конца периода самоизоляции.
У каждого таксиста сейчас есть с собой санитайзеры и памятки для пассажиров. Перед работой все водители проходят медицинский осмотр – их не допускают до работы с любыми симптомами ОРВИ.
Фото: пресс-служба "Ситимобила"
ИСТОЧНИК KP.RU
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