«Делает это с особой дотошностью»: таксист из Екатеринбурга обрабатывает от коронавируса даже монетки

21 Апр 2020 2020-04-21T14:53:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Таксист из Екатеринбурга, Лачын Мамед-оглы Абдулаев очень ответственно подходит к мерам безопасности во время вспышки коронавируса.

Помимо обязательных требований – работы в медицинской маске, проветривания салона и уборки автомобиля антисептическими средствами, он обрабатывает машину после каждого пассажира. И делает это с особой дотошностью: протирает ручки внутри и снаружи, весь пластик и сидения, а также монетки и бумажные купюры, если пассажир решил расплатиться «наличкой».

Ланыч обрабатывает даже монетки. Фото: пресс-служба "Ситимобила"

Фото: пресс-служба "Ситимобила"

- Это водитель сервиса такси «Ситимобил». Он работает в такси вот уже почти 15 лет и с первого дня подключился к нашему сервису, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе агрегатора. – Компания решила выразить ему благодарность за такую инициативу и выделила ежедневный денежный бонус порядка тысячи рублей до конца периода самоизоляции.

У каждого таксиста сейчас есть с собой санитайзеры и памятки для пассажиров. Перед работой все водители проходят медицинский осмотр – их не допускают до работы с любыми симптомами ОРВИ.

Фото: пресс-служба "Ситимобила"

ИСТОЧНИК KP.RU