В Кольцово увеличивается количество рейсов в Якутск

21 Апр 2020 2020-04-21T14:28:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В аэропорту Кольцово увеличивается количество рейсов в Якутск. Начиная с 19 мая из Екатеринбурга в столицу Республики Саха два раза в неделю начнут летать «Уральские авиалинии»: по вторникам и пятницам на самолете вместимостью 140/160 пассажиров.

- По вторникам вылет из Екатеринбурга запланирован в 17:05, прибытие в Якутск в среду в 02:40 местного времени. По пятницам вылет из Екатеринбурга в 21:30, прибытие в Якутск - в субботу в 07:05 по местному времени. Общее время в пути составит 5,5 часов, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Сейчас в Якутск летает пока что только одна авиакомпания – «Якутия».

ИСТОЧНИК KP.RU