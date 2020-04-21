СвЖД наращивает количество тяжеловесных поездов для перевозки важнейших для экономики грузов

21 Апр 2020 2020-04-21T14:03:11+03:00

Свердловская магистраль наращивает формирование и пропуск поездов весом восемь тысяч и девять тысяч тонн

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Для повышения эффективности перевозок и бесперебойной доставки важнейших для экономики грузов Свердловская магистраль наращивает формирование и пропуск поездов весом восемь тысяч и девять тысяч тонн. Так, в январе – марте 2020 года на полигоне СвЖД таких «тяжеловесов» сформировано на 54% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Количество транзитных (принятых с соседних дорог) «восьми- и девятитысячников» увеличилось на 20,7%. Всего в 1 квартале 2020 года проведено почти две тысячи тяжеловесных поездов.

Еще одним эффективным технологическим решением, способствующим увеличению пропускной способности дороги и сокращению эксплуатационных расходов, является организация вождения на отдельных участках соединенных поездов (два поезда с объединенной тормозной магистралью) весом 12,6 тыс. тонн. В январе – марте 2020 года на восточном полигоне СвЖД (участок Ишим – Войновка) проведено 44 соединенных поезда.

Применение технологий вождения тяжеловесных и соединенных поездов позволило по итогам первого квартала 2020 года сохранить динамику роста среднего веса поезда и довести его до 4184 тонны (+0,8%).

Для развития тяжеловесного движения СвЖД модернизирует инфраструктуру: ведется усиление системы тягового электроснабжения, удлинение станционных путей – в первую очередь, на главном ходу Транссиба. Последовательно увеличивается парк локомотивов повышенной мощности. Реализованные решения позволяют в 2020 году проводить с использованием трехсекционных электровозов 2ЭС10 «Гранит» в среднем за сутки 17 поездов весом 8 тысяч и 9 тысяч тонн на сложном горно-перевальном участке Екатеринбург (Седельниково) – Балезино.