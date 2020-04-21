Пьяный житель Екатеринбурга угрожал взорвать дом

21 Апр 2020 2020-04-21T14:03:08+03:00

На место сразу же приехала газовая бригада, но ничего не обнаружила Фото: Алексей БУЛАТОВ

На место сразу же приехала газовая бригада, но ничего не обнаружила

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Вечером 20 апреля в Центральное аварийно-диспетчерское управление АО «Екатеринбурггаз» поступил тревожный возов от сотрудников ЕДДС. Они сообщили, что к ним позвонил неадекватный мужчина и грозился взорвать дом. Адрес он не сказал, поэтому полицейским пришлось искать его по геолокации.

- Как только адрес был установлен, на место незамедлительно выехала аварийная бригада газовой службы. В целях обеспечения безопасности газоснабжение подъезда дома было перекрыто, - рассказали в пресс-службе «Екатеринбурггаз». – Своевременные действия спецслужб позволили избежать тяжких последний.

Спасатели газовой службы проверили всю систему газоснабжения дома. Она оказалось полностью исправной, нигде загазованности не зафиксировано. Полицейские также задержали мужчину, который «поставил на уши» спецслужбы – он оказался пьян. Его забрали в отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU