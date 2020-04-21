Гроза, дождь и сильный ветер: на Урал надвигается непогода

21 Апр 2020 2020-04-21T13:50:14+03:00

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Завтра днем, 22 апреля, в Свердловской области ожидаются сильные дожди с грозами и шквалистый ветер, с порывами до 23 м/сек. Спасатели МЧС просят всех горожан, по возможности, оставаться дома и соблюдать правила безопасности.

1. Во время грозы нельзя пользоваться электроприборами и мобильными телефонами.

2. Не нужно пытаться найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только того, что в них попадет молния, но и того, что сильный ветер может поломать ветви.

3. Если гроза застала вас в воде, необходимо как можно быстрее добраться до берега.

4. Не стоит проводить работы на открытом воздухе и на высоте.

5. Нельзя парковать машины рядом с деревьями и рекламными щитами.

6. Водителям следует быть очень внимательными за рулем. В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Кроме того, в период шквалистого ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки, поэтому следует быть предельно осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности. В случае ЧС необходимо сразу же звонить в МЧС по телефону: 101.

ИСТОЧНИК KP.RU