В Екатеринбурге, несмотря на вспышку коронавируса, полиция проводит профилактику среди несовершеннолетних

21 Апр 2020 2020-04-21T13:26:29+03:00

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В Екатеринбурге полиция продолжает проводить профилактическую работу среди несовершеннолетних несмотря на вспышку COVID-19.

Пока дети находятся на дистанционном обучении, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, участковые, а также оперативники уголовного розыска и инспекторы Госавтоинспекции подготовили для школьников наглядные материалы. В них содержится информация, связанная с профилактикой мошенничеств, дорожно-транспортным травматизмом, а также с основами правовой культуры.

- В том числе педагоги прочли лекции школьникам по повышению уровня подготовленности несовершеннолетних к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций, выработке навыков ненасильственных методов коммуникации, формированию законопослушного поведения, разъяснению административной и уголовной ответственности, а также обучение методам защиты детей в сети Интернет, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

В ходе профилактики полицейские посетили 125 адресов, где живут несовершеннолетние и их семьи, состоящие на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Полицейские еще раз напомнили подросткам и их законным представителям о том, что необходимо соблюдать режим самоизоляции. Также силовики провели с подростками разговоры на тему самовольных уходов из дома, запрете употребления алкоголя и наркотиков.

- За период профилактических мероприятий сотрудниками полиции выявлено 93 административных правонарушений, 47 из которых предусмотрены статей 5.35 КоАП Российской Федерации (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), - уточнили в УМВД Екатеринбурга.

Также силовики установили 18 фактов случаев когда несовершеннолетним продавали алкоголь. Против продавцов составили административные протоколы. Теперь продавцам грозит штраф - от 30 до 50 тысяч рублей, а владельцам торговых точек от 300 до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU