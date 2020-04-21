2020-04-21T13:11:15+03:00
Общество

Дорожники, несмотря на коронавирус, продолжают ремонтировать свердловские трассы

Рассказываем, где сейчас проходят работы
Мария Трапезникова
Поделиться:
Рассказываем, где сейчас проходят ремонтные работыРассказываем, где сейчас проходят ремонтные работыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Несмотря на коронавирус и режим самоизоляции, специалисты ФКУ «Уралуправтодора» продолжают ремонтировать трассы Свердловской области. Со всеми подрядчиками регулярно проводятся разъяснительные беседы о мерах предосторожности. На сегодняшний день дорожники ремонтируют мосты и заделывают ямы на трассах: М-5 «Урал», Р-351 «ЕкатеринбургТюмень», Р-242 «Пермь – Екатеринбург».

- Также осуществляется очистка элементов обустройства – барьерных ограждений, дорожных знаков, светофоров. Выполняется объезд всех гарантийных объектов с целью выявления недостатков и устранения их в кратчайшие сроки, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». – А еще подрядчики приступили к нанесению горизонтальной дорожной разметки.

Кроме того, по данным специалистов, снизился и трафик на дорогах – практически до 50%. Именно поэтому, по данным областной ГИБДД, на федеральных трассах снизилось и количество ДТП с пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24