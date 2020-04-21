Обеды для пенсионеров, находящихся на самоизоляции, развозят волонтеры СвЖД в Екатеринбурге

21 Апр 2020 2020-04-21T13:09:14+03:00

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В рамках работы по оказанию социальной помощи неработающим пенсионерам, находящимся в режиме самоизоляции из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, волонтеры-железнодорожники развозят комплексные завтраки, обеды и ужины пожилым людям, проживающим в Железнодорожном районе Екатеринбурга.

Фото: предоставлено СвЖД

Добровольцы Свердловской магистрали работают совместно с Комплексным центром социального обслуживания населения Железнодорожного района. Доставка питания пенсионерам осуществляется уже несколько недель, в списке на получение ежедневной помощи – более 100 человек.

Все добровольные помощники перед началом работы проходят обязательный инструктаж по соблюдению необходимых мер безопасности. Им выдают средства индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки, кожные антисептики. Волонтеры-железнодорожники одеты в яркие брендированные жилеты.

Волонтёры Свердловской магистрали доставляют еду пенсионерам находящимся на самоизоляции.

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С 1 апреля на базе Центра оценки, мониторинга персонала и молодежной политики СвЖД создан единый волонтерский штаб, координирующий работу более 120 активистов во всех регионах магистрали. Волонтерское движение развернуто в Екатеринбурге, Перми, Тюмени, Нижнем Тагиле, Сургуте и других населенных пунктах.

Фото: предоставлено СвЖД

Волонтеры приобретают для пожилых людей продукты питания, лекарства, товары первой необходимости, решают бытовые вопросы, оказывают моральную поддержку.

В волонтерском штабе организован колл-центр для приема заявок на оказание социальной помощи неработающим пенсионерам. Звонки принимают по номеру 8-800-775-24-47.