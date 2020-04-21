Из-за вспышки коронавируса в ЦГКБ №1 Горздрав Екатеринбурга хотят передать региону

21 Апр 2020 2020-04-21T12:38:00+03:00

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Горздрав Екатеринбурга хотят передать в ведение региона – такой вопрос сейчас прорабатывает правительство Свердловской области. Об этом на заседании Засобрания сегодня, 21 апреля, заявил первый заместитель губернатора Алексей Орлов. Причиной этого стала вспышка заражения коронавирусом в ЦГКБ №1, о которой стало известно накануне.

- Эта ситуация позволила выявить отсутствие коммуникаций между областным и городским здравоохранением. Рекомендация о передаче Горздрава в ведение областного Минздрава поступала давно с уровня Министерства здравоохранения РФ, - заявил Орлов на заседании.

Он также добавил, что для начала потребуется инвентаризация имущественных прав на занимаемые горбольницами земельные участки и здания. Первым шагом станет подчинение одной из детских больниц сразу двум ведомствам.

Напомним, о вспышке коронавируса в ЦГКБ №1 стало известно накануне. Диагноз подтвердился у 91 человека – среди них медики и пациенты. У 78 коронавирус зафиксирован официально. Накануне вице-губернатор Павел Креков в ходе брифинга оперштаба заявил, что одной из причин заражения стала халатность медперсонала во время работы. По его словам, все виновные будут найдены и наказаны по всей строгости.

ИСТОЧНИК KP.RU