Что будет с нефтью, в чем не прав Медведев и на сколько обвалится российская экономика: отвечает уральский финансист

21 Апр 2020 2020-04-21T13:00:58+03:00

Константин Селянин рассказал о том, как изменится жизнь россиян после обнуления американской нефти

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На мировом рынке нефти происходят события, которые даже в теории нигде не обсуждались. И последствия этих событий по масштабам переплюнут Великую депрессию 1929-1932 годом в США. А произошло следующее: американский локальный сорт нефти WTI упал до 0 долларов, сегодня покупателям доплачивают за покупку нефти, потому что хранилища США заполнены доверху ресурсом.

Что происходит на мировом рынке нефти? Как падение цены на нефть отразится на российской экономике? Стоит ли сегодня тратить деньги? И подешевеет ли доллар? На эти и другие вопросы на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» [92.3fm] ответил уральский экономист Константин Селянин. Предлагаем несколько актуальных тезисов от эксперта.

Рынок нефти «сломался». Что будет дальше? Объясняет Уральский экономист 00:00 00:00

1. Помимо американской нефти 20 апреля сильно упала и привычная для нас нефть марки BRENT и также российская нефть URALS. Снижение составило больше 10%. Эталонный сорт BRENT торгуется на уровне 25 долларов за баррель.

WTI не торгуется вообще, потому что по таким ценам сделки не заключаются. Надо смотреть на более объемный рынок в Лондоне, где торгуются марки BRENT и URALS. Дело в том, что на прошлой неделе был некий оптимизм после заключения сделки ОПЕК+, когда нефтедобывающие страны сократили добычу сразу на 15%.

Тем не менее, Международное энергетическое агентство в середине прошлой неделе выпустило доклад, по которому снижение спроса будет намного больше, чем 15%. Беспрецедентное снижение, которое достигло ОПЕК+ все равно недостаточно для того, чтобы компенсировать снижение реального потребления нефти.

2. На жизнь россиян это сильно повлияет. Нефть очень долго будет оставаться на крайне низких значениях. Или даже упадет до эпических 10 долларов за баррель марки URALS. Наш бюджет сверстан при цене нефти на уровне 44 долларов за баррель. Это значит, что нашим компаниям станет невыгодно добывать нефть. Следовательно, не будут поступать доходы в бюджет, снизятся социальные выплаты.

Константин СелянинФото: Павел Кислицын

3. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о возможном картельном заговоре на рынке нефти. Думаю, дело не в этом. Американские хранилища нефти переполнены, некуда сливать эту нефть. Те, кто добывает нефть сегодня в США, вынуждены будут доплачивать покупателям за ее физическое хранение. Такого не было никогда.

4. Многие задаются вопросом: почему цена на нефть падает, а на золото нет. Нефть в отличие от золота потребляется напрямую. Она потребляется в сферах авиа и автоперевозок. Первая сфер сегодня практически на нуле. Объем автоперевозок тоже сильно упал. К примеру, в Испании потребление бензина для автомобилей снизилось на 80%. А золото – предмет накопления, его потребляют только в ювелирной отрасли, а это немного.

5. Полного замирания в экономике не будет. Идет самая крупная за всю историю экономики рецессия. По оценкам МВФ, падение мировой экономики составит 3,5%. Думаю, что этот прогноз уже устарел. Экономика США упадет на 6%, экономика стран Европы просядет на 7-9%, а экономика России – на 5,5%. Но эти прогнозы пересматриваются каждый день, к сожалению, в худшую сторону. При этом доллар дешеветь не будет, потому что национальная валюта связана с нефтью.

6. Совет простым обывателям: держите деньги на счетах и в наличке. Не спешите их куда-то вкладывать. Нужно дождаться окончания пандемии коронавируса, тогда ситуация станет более ясной. Инвестирование сегодня можно сравнить с походом на минное поле.

Сложность момента в том, что такие ситуации никто в мире никогда не анализировал.

Беседу провели радиоведущие Андрей Белоусов и Роман Сухих.

ИСТОЧНИК KP.RU