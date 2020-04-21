2020-04-21T12:25:15+03:00
Общество

Такими вы их еще не видели: «Уральские авиалинии» показали, как готовятся к спецрейсам из-за границы

Перед каждым вылетом бортпроводникам и пилотам выдается целый комплект средств защиты
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"
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«Уральские авиалинии» - основной авиаперевозчик, который сейчас доставляет застрявших за границей уральцев обратно домой. Из-за того, что такие спецрейсы очень рискованные в эпидемиологическом плане из-за пандемии коронавируса, весь персонал очень тщательно к ним подготавливается.

- Каждый такой рейс – это не только долгие международные переговоры на самом высоком уровне. Это еще и смелость, самоотверженность экипажа, который, несмотря ни на что, готов выполнить свой профессиональный долг, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

Поэтому в авиакомпании рассказали и показали, как защищаются бортпроводники и пилоты перед очередным эвакуационным вылетом. Каждому члену экипажа обязательно выдаются: фильтрующие воздух маски (их меняют каждые три часа), герметичные очки, одноразовые противоэпидемиологические костюмы и защитные перчатки.

Перед посадкой бортпроводники измеряют температуру тела у каждого пассажира, обрабатывают антисептиками их руки и ручную кладь. А перед тем, как занять свое место, пассажир получает медицинскую маску.

Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

- После выполнения эвакуационных международных рейсов, а также при выявлении на борту пассажира с симптомами инфекционного заболевания, проводится обработка воздушного судна (пассажирский салон, багажно-грузовые отсеки) специальной бригадой дезинфекторов, - добавили в пресс-службе.

Не так давно мы рассказывали про неблагополучный рейс «Уральских авиалиний» из Таиланда, на котором в Екатеринбург прилетели 180 жителей Свердловской и Челябинской областей. Их всех доставили в обсерватор, где они проведут 14 дней. Нам удалось поговорить с одной из екатеринбурженок и узнать об условиях, в которых они вынуждены прожить две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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