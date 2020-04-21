2020-04-21T12:05:23+03:00
Общество

В минувшие выходные на свердловских трассах поймали 163 пьяных водителя

Большую часть из них задержали в пасхальное воскресенье
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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В минувшие пасхальные выходные в Свердловской области полицейские провели традиционные рейды по поиску нарушителей ПДД. И поймали 163 пьяных водителя, а также еще 164 водителя, которых ранее лишили прав. Большую часть (132 человека) задержали в воскресенье. В этот же день, в Пасху, произошло четыре аварии, в которых пять человек получили травмы.

- Превышение скорости, следствием чего стал съезд с дороги, несоблюдение дистанции, наезд на пешехода, выезд на встречку – такие нарушения допущены водителями, которые сели за руль пьяными, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Сейчас инспекторы ДПС на трассах проверяют как грузовые машины, так и легковушки. На самых аварийных участках установлены видеокамеры. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителям и пешеходам соблюдать ПДД и не допускать опасных маневров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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