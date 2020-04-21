«Надевай противогаз»: уральский фотограф на самоизоляции устроил «коронавирусную» фотосессию

21 Апр 2020 2020-04-21T11:49:32+03:00

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Фотограф из Асбеста Игорь Козырин устроил фотосессию с самим собой во время самоизоляции. На серии снимков он тянется в час ночи за шпротами в холодильник, левитируя, играет в «Дженгу», собирается в магазин в противогазе и даже показывает, как проводит свой день на «карантине».

Фотографии были сделаны для виртуального «музея коронавируса», который запустил не так давно Музей истории Екатеринбурга. Напомним, он собирает фотосвидетельства и различные артефакты о «карантинном» времени.

Фото: Игорь Козырин

- Люди гадают, какой «след» вирус оставит на человечестве в этот раз. И чтобы справиться с грустными мыслями, как и во время любого несчастья и социального потрясения, обращаются к самому главному утешению – юмору, - рассказали в МИЕ.

Сотрудники музея предлагают делиться необычными фотографями одежды, масок, значков с принтами, посвященными COVID-19 и самоизоляции, в соцсетях, добавляя хэштег «#коронаартефакты».

Фото: Игорь Козырин

Фото: Игорь Козырин

ИСТОЧНИК KP.RU