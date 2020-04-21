Разборка в стиле 90-х: под Екатеринбургом гендиректор транспортной компании избил подростков из-за мятой купюры

21 Апр 2020 2020-04-21T11:30:15+03:00

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В Березовском, что в Свердловской области, под суд отправили местного 52-летнего жителя, который работает гендиректором одной из коммерческих транспортных компаний. Его обвиняют в хулиганстве. В начале февраля этого года он избил 19-летнего юношу и его 17-летнего друга. Причиной стала ссора из-за мятой денежной купюры.

- У 19-летнего парня как у пассажира, отказались принимать слегка поврежденную 50-рублевую купюру. Более того, его высадили, а в другой маршрутке эту же купюру приняли без проблем, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Человек позвонил в компанию, чтобы высказать свое негодование. Но вместо понимания и сочувствия выслушал столько, что пожалел, что позвонил. Дело закончилось криминальной разборкой в стиле 90-х.

Первоначально расследование проводили полицейские, однако из-за того, что в деле фигурирует подросток, его в апреле передали следователям. По решению суда гендиректор транспортной компании до 4 июня будет находиться под стражей. Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до семи лет колонии. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU