В центре Екатеринбурга накрыли подпольную пивную вечеринку
Новость о массовой вечеринке в двухкомнатной квартире у ТРЦ «Алатырь» разлетелась по всей стране. Сначала подражатели нашлись в Волгодонске, а теперь и в барах Екатеринбурга. Одним из таких «последователей» оказался владелец заведения «Стрелка», где продают крафтовое пиво.
Накануне в баре должна была пройти тусовка «для своих», но планы любителей пенного сошли на нет из-за людей в погонах. Подпольную вечеринку в последний момент накрыла полиция. Теперь владельцу грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей.
- Выезжавшие на место сотрудники ППСП, ДПС отдела полиции № 5 УМВД по Екатеринбургу составили соответствующий материал в отношении организатора вечеринки по статье 38 Закона направили в министерство общественной безопасности С/о. В отношении администратора кафе собраны материалы и направлены в Роспотребнадзор для принятия мер реагирования, - рассказали «КП» в пресс-группе городской полиции.
Мы обратились в бар за комментарием, но владелец был краток:
- Это все неправда. До свидания! – сказал не представившийся мужчина.
Стоит отметить, что недавно в городе двоих мужчин пытались оштрафовать за нарушение режима самоизоляции. Но они избежали наказания, заявив в суде, что вышли за пивом.
ОФИЦИАЛЬНО
В Свердловской области на сегодняшний день зарегистрировано 233 случая новой коронавирусной инфекции. Врачи оценивают состояние 11 человек как тяжелое, 30 пациентов как средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.
ИСТОЧНИК KP.RU
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