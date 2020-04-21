Свердловские спасатели: рыбачить во время половодья очень опасно

21 Апр 2020 2020-04-21T11:09:47+03:00

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За минувшие выходные на водоемах Свердловской области произошло сразу два происшествия, в которых погибли три человека. 18 апреля на реке Чусовой под Нижним Тагилом перевернулась моторная лодка с двумя людьми – одного из мужчин спасти не удалось. 19 апреля на реке Чернушка в Туринском ГО утонули два рыбака, которые вышли на лодке порыбачить.

Сейчас на реках региона идет период половодья, поэтому выходить на них очень опасно: вода несет на большой скорости поваленные деревья и коряги, которые могут запросто повредить лодку. Поэтому всем любителям порыбачить с лодки следует переждать опасный период, не выходить на воду до тех пор, пока она не очистится от мусора, бревен и досок.

Свердловские спасатели МЧС напомнили о правилах безопасности во время рыбалки на лодке. Обязательное условие – все пассажиры должны быть в спасательных жилетах.

- Перед тем, как отправиться на водоем, необходимо проверить состояние лодки, весел и уключин, - рассказали в МЧС. – Если лодка надувная, то нужно проверить, нет ли в ней дыр, пропускающих воздух, нет ли утечки воздуха через клапаны. Для этого достаточно смочить их водой.

Снасти нужно расположить вдоль бортов так, чтобы ничего не стесняло движений в лодке. Днище около сиденья загромождать нельзя. В надувной лодке ничего нельзя класть на ноги – они должны быть свободы от канатов, снастей и вещей. Кроме того, ни в коем случае нельзя перегружать лодку и ловить рыбу с тем, кто не умеет плавать.

ИСТОЧНИК KP.RU