2020-04-21T10:50:48+03:00
Общество

В Свердловской области врачам удалось вылечить от коронавируса еще пять человек

Теперь общее число выздоровевших в регионе – 60 человек
Мария Трапезникова
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В Свердловской области врачам удалось вылечить от коронавируса еще пять человекВ Свердловской области врачам удалось вылечить от коронавируса еще пять человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области еще пять пациентов с коронавирусом полностью вылечились. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Теперь общее число выздоровевших – 60 человек.

Вместе с тем сегодня стало известно о 84 новых заболевших за сутки. Из них 78 человек – пациенты и сотрудники ГКБ №1, где недавно произошла вспышка заражения. Помимо них, еще шесть новых пациентов – жители Полевского, Екатеринбурга и Заречного.

- Врачи оценивают состояние 11 человек как тяжелое, 30 пациентов как средней тяжести, остальных – как удовлетворительное. Рост числа больных в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести связан с тем, что многие пациенты из ГКБ №1 имеют сопутствующие хронические заболевания, отдельные люди перенесли серьезные хирургические вмешательства, - рассказали в региональном оперштабе.

Общее число заболевших в Свердловской области – 233 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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