2020-04-21T10:41:38+03:00
Общество

На Урале энергетики решили поменять деревянные опоры после того, как жители пожаловались Куйвашеву

Ремонт планировали на 2021 год, однако после обращений жильцов пришлось сделать это раньше
Мария Трапезникова
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Ремонт энергетики закончат в течение 2-3 днейРемонт энергетики закончат в течение 2-3 днейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Полевском, что находится недалеко от Екатеринбурга, энергетики решили поменять деревянные опоры после того, как на них пожаловались губернатору Куйвашеву местные жители. На его странице в Instagram один из подписчиков задал вопрос: как энергетики решились на отключения, когда все учатся и работают «на удаленке»?

В «Облкоммунэнерго» объяснили, что компания обязана проводить аварийно-восстановительные и ремонтные работы для предупреждения ЧС. В случае с Полевским, замена деревянных опор – необходимость.

- Жители поселка обращались в компанию с просьбой заменить деревянную опору. В инвестиционной программе 2021 года мы запланировали реконструкцию линии электропередачи в поселке Красная горка, под Полевским, - рассказал начальник Полевского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Сергей Рогожин. – При этом недавно мы получили письмо от Ростехнадзора с указанием проверить и устранить нарушения, на которые пожаловались местные жители.

Специалисты решили заменить четыре опоры, чтобы исключить малейшую вероятность возникновения ЧС и угрозы жизни и здоровья населения. Именно поэтому пришлось временно отключить электричество – каждый день на 4-5 часов. Закончить ремонт планируется в течение 2-3 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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