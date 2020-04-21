2020-04-21T10:16:39+03:00
Общество

Вадим Самойлов споет уральским бизнесменам на самоизоляции про сказочную тайгу

Это будет благотворительный концерт, в рамках которого можно будет сделать пожертвование в детский фонд «Мы вместе»
Мария Трапезникова
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Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ, Ольга ЕМЕЛЬЯНОВАФото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ, Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА
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Один из основателей легендарной уральской рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступит с большим благотворительным онлайн-концертом для горожан и бизнесменов. Он пройдет в рамках акции «Уличные музыканты».

Площадкой для него станет «Сима-Ленд», компания уральского миллиардера Андрея Симановского. Он выступит в большом зале совсем один, а его музыканты будут аккомпанировать ему из Москвы и Санкт-Петербурга по видеосвязи.

- Это будет настоящий полноценный городской концерт: большая сцена, профессиональный свет и звук, а на широких экранах позади артиста – яркое видео-шоу, которое сопровождает все сольные выступления Вадима, - рассказали в «Сима-Ленде».

Кроме того, как отметил сам Вадим на своей странице в Instagram, во время онлайн-концерта каждый зритель сможет сделать добровольное пожертвование. Все средства будут направлены в детский фонд «Мы вместе». Их потратят на адресную помощь тяжелобольным, осиротевшим детям, а также детям из малообеспеченных семей.

Трансляция концерта состоится уже завтра, 22 апреля, в 20:00 на YouTube-канале музыканта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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