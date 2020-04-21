2020-04-21T10:21:07+03:00
Происшествия

Уральские врачи рассказали о состоянии бабушки, которой бойцовский пес вцепился в лицо

Женщину госпитализировали в 23-ю городскую больницу
Евгений Стоянов
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Пенсионерка впала в комуПенсионерка впала в комуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно о состоянии 73-летней бабушки, которую покусал пес породы стаффордширский терьер.

Напомним, шокирующий случай произошел в Екатеринбурге 20 апреля. 4-летний стаффорд по кличке Киса принадлежит внуку пострадавшей женщины. Мужчина ненадолго отлучился к соседям. В этот момент домашний пес набросился на пенсионерку.

- Женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации, - кратко пояснили в екатеринбургском Горздраве.

Прогнозов по поводу состояния женщины, атакованной бойцовским псом, медики пока не дают.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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