Уральские врачи рассказали о состоянии бабушки, которой бойцовский пес вцепился в лицо
Стало известно о состоянии 73-летней бабушки, которую покусал пес породы стаффордширский терьер.
Напомним, шокирующий случай произошел в Екатеринбурге 20 апреля. 4-летний стаффорд по кличке Киса принадлежит внуку пострадавшей женщины. Мужчина ненадолго отлучился к соседям. В этот момент домашний пес набросился на пенсионерку.
- Женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации, - кратко пояснили в екатеринбургском Горздраве.
Прогнозов по поводу состояния женщины, атакованной бойцовским псом, медики пока не дают.
По факту произошедшего полиция проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU