2020-04-21T10:01:27+03:00
Общество

Санитары обрабатывают от клещей парки и скверы Екатеринбурга

Общая площадь территорий, на которых проведут дезинфекцию, - 313 гектаров
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба администрации ЕкатеринбургаФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
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Специалисты Екатеринбургского лесничества начали обрабатывать парки, скверы и леса города от клещей. Для начала проходит расчистка территорий от мусора, после этого санслужбы проводят их дезинфекцию противоклещевым раствором. Но все зависит от погоды, поскольку наибольший эффект от обработки достигается при установлении сухой и солнечной погоды.

- До конца апреля будут продезинфицированы от клещей парки и скверы уральской столицы, а в первой декаде мая мы завершим обработку городских лесов, поскольку там еще не везде сошел снег, - рассказал заведующий сектором зелёного хозяйства Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Виталий Коновалов.

Перед тем, как проводит дезинфекцию, по периметру всех обрабатываемых территорий для горожан установят таблички с датой проведения санобработки и с просьбой не ходить. Общая площадь – 313 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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