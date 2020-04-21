Врачи из Екатеринбурга пожаловались Елене Малышевой на отсутствие респираторов: ответ горздрава

21 Апр 2020 2020-04-21T09:54:04+03:00

Примечательно, что после нашего обращения в горздрав сообщение с сайта Елены Малышевой было удалено Фото: Олег ЗОЛОТО

После того, как мы обратились за официальным комментарием, жалоба исчезла с сайта «Помоги врачам»

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Сотрудники детской больницы № 11 Екатеринбурга обратились с жалобой к Елене Малышевой. Сообщение было замечено на сайте «Помоги врачам», где оставляют отзывы медики со всей России.

- Не хватает респираторов. Мы вынуждены контактировать с детьми, в том числе болеющими коронавирусом, в обычных масках, - говорилось в анонимном сообщении, автор не указала имя и номер телефона.

Мы обратились за комментарием в горздрав и получили следующий ответ:

- Информация не соответствует действительности. Медики ходят к контактным , как и положено , в масках, бахилах, с антисептиками. Для посещения контактных другие средства зашиты, не требуются. Поликлиники обеспечены в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ, - сообщили «КП» в пресс-службе горздрава Екатеринбурга.

Примечательно, что после нашего обращения в горздрав сообщение с сайта Елены Малышевой было удалено.

ИСТОЧНИК KP.RU