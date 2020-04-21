На Урале директор спортшколы случайно поджог спортинвентарь за два миллиона
В начале декабря прошлого года на горнолыжном спорткомплексе «Гора Ежовая» в Кировграде, что в Свердловской области, загорелся спортинвентарь. Он предназначался для детей, которые занимаются в «Спортивной школе олимпийского резерва». Сумма ущерба составила больше двух миллионов.
- По данному факту Межмуниципальным отделом МВД РФ «Кировградское» было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Однако из материалов проверки следовало, что директор спортшколы дал указание разместить инвентарь в арендуемых помещениях горнолыжного комплекса.
Он не обеспечил условий для хранения вещей, а накануне пожара оставил внутри включенные электроприборы. Из-за этого и произошло возгорание. Поэтому прокуратура Кировграда отменила решение об отказе в возбуждении уголовное дела, изъяла материалы проверки у полицейских и передала следователям.
Следователи завели на директора спортшколы уголовное дело по статье «Халатность». Прокуратура контролирует возмещение ущерба Кировградскому ГО.
ИСТОЧНИК KP.RU