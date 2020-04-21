На Урале директор спортшколы случайно поджог спортинвентарь за два миллиона

21 Апр 2020 2020-04-21T09:33:52+03:00

Он оставил в помещении включенные электроприборы, что и вызвало пожар

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В начале декабря прошлого года на горнолыжном спорткомплексе «Гора Ежовая» в Кировграде, что в Свердловской области, загорелся спортинвентарь. Он предназначался для детей, которые занимаются в «Спортивной школе олимпийского резерва». Сумма ущерба составила больше двух миллионов.

- По данному факту Межмуниципальным отделом МВД РФ «Кировградское» было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Однако из материалов проверки следовало, что директор спортшколы дал указание разместить инвентарь в арендуемых помещениях горнолыжного комплекса.

Он не обеспечил условий для хранения вещей, а накануне пожара оставил внутри включенные электроприборы. Из-за этого и произошло возгорание. Поэтому прокуратура Кировграда отменила решение об отказе в возбуждении уголовное дела, изъяла материалы проверки у полицейских и передала следователям.

Следователи завели на директора спортшколы уголовное дело по статье «Халатность». Прокуратура контролирует возмещение ущерба Кировградскому ГО.

ИСТОЧНИК KP.RU