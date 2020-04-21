2020-04-21T09:07:22+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Екатеринбурге: горожане продолжают гулять

Столица Урала заняла 12 место из 16 возможных
Мария Трапезникова
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Столица Урала заняла 12 место из 16 возможныхСтолица Урала заняла 12 место из 16 возможныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Янедкс» подсчитал очередной индекс самоизоляции в Екатеринбурге. И пришел к выводу, что на прошлой неделе средний индекс составил 2,6 балла – это на 1,7 балла больше, чем в обычную неделю до распространения коронавируса.

- При этом, по сравнению с предыдущей неделей, индекс снизился на 0,2 балла. То есть больше людей стали выходить на улицу, - рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Фото: пресс-служба Яндекса

Фото: пресс-служба Яндекса

Столица Урала оказалась на 12 месте из возможных 16 в рейтинге городов-миллионников. Это не очень хороший показатель, ведь областные и городские власти, а также Роспотребнадзор ежедневно напоминает о том, как важно оставаться дома. На сегодняшний день в Свердловской области официально подтверждено 149 случаев заражения коронавирусом. Из них 55 человек медикам удалось поставить на ноги, однако остальные находятся в больнице. Состояние девяти – тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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