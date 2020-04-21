На Урале приставы на два месяца опечатали «Старый город»

21 Апр 2020 2020-04-21T08:42:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Реже, что в Свердловской области, приставы на два месяца опечатали кафе-бар «Старый город», который работал во время режима самоизоляции. Напомним, он введен губернатором Куйвашевым на территории региона, предварительно, до 30 апреля.

- На основании исполнительных документов в Режевском районном отделе судебных приставов незамедлительно возбуждено исполнительное производство, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Приставы приехали к кафе, опломбировали и опечатали все входы и выходы заведения на 60 суток. А владельца предупредили об ответственности, если он вдруг снова решил нелегально работать.

ИСТОЧНИК KP.RU