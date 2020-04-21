Прятал свертки с порошком в трусах: в Екатеринбурге поймали наркосбытчика

21 Апр 2020 2020-04-21T08:28:30+03:00

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Полицейские Екатеринбурга 18 апреля задержали молодого человека, уроженца Пермского края, который временно жил на Химмаше. Его подозревают в сбыте наркотиков. Поймать его удалось прямо возле квартиры. Во время обыска в гардеробе, в кармане пиджака, полицейские обнаружили три свертка с наркотиками.

- Далее полицейские провели осмотр машины, на которой ездил подозреваемый. Со стороны водительского сидения они нашли 6 свертков и сзади на полу – еще два свертка и два пакетика с порошкообразным веществом, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Молодого человека доставили в дежурную часть. Во время личного досмотра у него нашли пневматический пистолет, в карманах брюк – пакет с порошкообразным веществом и сверток, обмотанный изолентой, а в нижнем белье – четыре пакетика и трубку. Он отказался от прохождения судмедобследования, поэтому его привлекли к административной ответственности.

- Согласно справке о предварительном исследовании, изъятым является наркотик под названием мефедрон массой порядка 78 граммов, - добавили в полиции. – Мужчина во время допроса пояснил, что работает закладчиком с начала этого года.

На него завели уголовное дело. Судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU