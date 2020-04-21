Телеведущая Настя Ивлеева пожертвовала уральскому благотворительному фонду 500 тысяч

21 Апр 2020 2020-04-21T08:01:14+03:00

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Телеведущая и блогер Настя Ивлеева пожертвовала 1,5 миллиона рублей сразу трем российским НКО. Деньги получили уральский фонд «Аистенок», который помогает семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, службе «Каритас» и независимому профсоюзу «Альянс врачей», который помогает медикам по всей стране. Об этом ведущая рассказала на своей странице в Instagram.

- То, что нам с вами приходится сидеть дома из-за коронавируса – это не так страшно. Гораздо тяжелее приходится тем, кто заболел, врачам, малому и среднему бизнесу, людям, которые остались без работы. Ну, а тем, кому и до этого было несладко – они сейчас в безвыходном положении. Сейчас мы должны говорить о помощи другим громко, чтобы мотивировать других делать добрые дела, - рассказала блогер. – В это непростое время нужно держаться вместе. Помните, что есть люди, которым гораздо тяжелее, чем нам, и им очень нужна наша помощь.

Как рассказали в фонде «Аистенок», им от Ивлеевой пришли 500 тысяч рублей – то есть, пожертвование поделили поровну на каждую благотворительную организацию.

- Это просто чудо, что-то невероятное и волшебное. Мы от всей души благодарим Анастасию за такой весомый вклад в поддержку нашей деятельности. Спасибо большое за доверие, - рассказали в фонде. – В такое неопределенное время, это огромная поддержка для нас и наших подопечных семей с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU