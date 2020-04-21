На Урале неделю ищут мужчину с татуировкой в виде пули и группы крови на груди

21 Апр 2020 2020-04-21T07:46:09+03:00

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Полиция уже неделю разыскивает 55-летнего Жихарева Владимира Анатольевича, уроженца Шадринска, который все это время жил в Екатеринбурге. Мужчина пропал неделю назад, 14 апреля, около 7:00-8:00. Он отправился пешком из деревни Толмачево, что в Алапаевском районе, в сторону реки Тагил. Больше его никто не видел.

Особые приметы: на груди есть татуировка в виде пули и группы крови.

Приметы: рост 175-180 сантиметров, плотное телосложение, короткие темные волосы с проседью, усы, дугообразные брови, оттопыренные уши, выступающий подбородок и темные глаза.

В день пропажи был одет в черную спортивную шапку, армейский камуфлированный бушлат, камуфлированные брюки и зеленые резиновые сапоги.

Если вы вдруг где-то видели Владимира Анатольевича или знаете, где он может быть, сообщите об этом по телефонам: 8 (34346) 3-42-25 или «02».

ИСТОЧНИК KP.RU